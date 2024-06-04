Саммит НАТО в Вашингтоне: США предложит Украине пакет помощи по безопасности

В Соединенных Штатах не ожидают каких-либо кардинальных решений по приглашению Украины к членству в НАТО.

На саммите НАТО, который этим летом пройдет в Вашингтоне, Украине предложат пакет помощи в сфере безопасности. Однако речь не идет о членстве в Альянсе.

Об этом пишет "Defensenews".

По словам посла США при НАТО Джулианны Смит, кроме этого пакета, 32 страны завершают подготовку ряда двусторонних соглашений в поддержку Украины, из которых 13 уже заключены.

Также известно, что пакет помощи будет включать работу по определению новых ресурсов для Украины.

Что предложат в соглашении о безопасности с НАТО

Отмечается, что объявление пакета будет означать определение двусторонней поддержки, которая предоставляется Украине, и передача ее под командование НАТО

"Члены Альянса предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом к их членству в Альянсе. Частью этого пакета будет язык, которым мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации ", — подчеркнула посол США при НАТО.

Напомним, в июле лидеры стран-членов НАТО соберутся в Вашингтоне на юбилейный саммит, посвященный 75-летию Альянса.

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