В 2014 году вместе с мужем сбежала в Москву: СБУ сообщила о подозрении жене экснардепа-предателя

Служба безопасности сообщила подозрение в государственной измене супруге экснардепа от запрещенной "Партии регионов" Игоря Маркова Инессе.

Об этом сообщает СБУ.

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"В настоящее время она является совладелицей российской ИТ-компании, которая разрабатывает программное обеспечение для боевой авиации РФ, В 2014 году фигурантка и ее муж выехали в Москву, где сейчас скрываются от правосудия и способствуют войне РФ против нашего государства", — говорится в сообщении.

По данным следствия, еще до полномасштабного вторжения России Маркова основала в РФ так называемый "Инженерный центр информационно-аналитических систем".

Среди его соучредителей – подсанкционный российский певец Григорий Лепс, выступающий в поддержку войны против Украины. По заказу корпорации "Ростех" компания предательницы разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов российской авиации. В частности, речь идет о КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

Следователи задокументировали, что с начала полномасштабного вторжения Путина ее компания поставила для российской армии программных продуктов более чем на 100 млн рублей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Инессе Марковой о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Кроме того, по материалам СБУ суд наложил арест на ее коммерческую недвижимость, частный дом и земельный участок в Одессе на общую сумму более 250 млн грн.

В СБУ добавляют, что в мае 2023 года СБУ сообщила мужу фигурантки Игорю Маркову о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых – госизмена.

Напомним, СБУ задержала агента РФ, который готовил теракты против военнослужащих ТЦК в Запорожье и шпионил за подстанциями.

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