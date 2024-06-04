В 2014 году вместе с мужем сбежала в Москву: СБУ сообщила о подозрении жене экснардепа-предателя

Компания предательницы разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов российской авиации.
Служба безопасности сообщила подозрение в государственной измене супруге экснардепа от запрещенной "Партии регионов" Игоря Маркова Инессе.
Об этом сообщает СБУ.
"В настоящее время она является совладелицей российской ИТ-компании, которая разрабатывает программное обеспечение для боевой авиации РФ, В 2014 году фигурантка и ее муж выехали в Москву, где сейчас скрываются от правосудия и способствуют войне РФ против нашего государства", — говорится в сообщении.
По данным следствия, еще до полномасштабного вторжения России Маркова основала в РФ так называемый "Инженерный центр информационно-аналитических систем".
Среди его соучредителей – подсанкционный российский певец Григорий Лепс, выступающий в поддержку войны против Украины. По заказу корпорации "Ростех" компания предательницы разрабатывает бортовые системы для боевых вертолетов российской авиации. В частности, речь идет о КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".
Следователи задокументировали, что с начала полномасштабного вторжения Путина ее компания поставила для российской армии программных продуктов более чем на 100 млн рублей.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Инессе Марковой о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Кроме того, по материалам СБУ суд наложил арест на ее коммерческую недвижимость, частный дом и земельный участок в Одессе на общую сумму более 250 млн грн.
В СБУ добавляют, что в мае 2023 года СБУ сообщила мужу фигурантки Игорю Маркову о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых – госизмена.
Напомним, СБУ задержала агента РФ, который готовил теракты против военнослужащих ТЦК в Запорожье и шпионил за подстанциями.
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