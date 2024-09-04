Как хранить помидоры, чтобы они не портились максимально долго: лучшие способы

Специалисты утверждают, что в холодильнике спелые помидоры максимально можно хранить до двух недель. При этом из-за низких температур вкусовые качества этого продукта ухудшаются. Как сохранить помидоры, чтобы они не портились подольше? Есть несколько эффективных способов.

Лучше всего, говорят специалисты, убрать томаты в погреб, где они будут храниться гораздо дольше. В качестве тары берите деревянные ящики или поддоны. Помидоры следует разложить слоями, каждый из которых отделить друг от друга пергаментом.

Кстати, эксперты советуют хранить помидоры на ровной поверхности хвостиком вверх, тогда они будут дольше оставаться сочными. Дело в том, что в таком положении кислород будет проходить там, где стебель совмещается с мякотью.

Чтобы сохранить урожай помидоров еще дольше, кладите эти плоды рядом с чесноком или луком. Они выделяют фитонциды, которые дезинфицируют, предотвращают гниение и заболевания. Переложите помидоры 50 на 50 с этими продуктами в дышащую тару.

Как хранить помидоры, чтобы они не портились, в квартире

Конечно, в квартире погреба нет, а потому лучше все же положить помидоры в холодильник. Там они будут храниться дольше, чем, например, на подоконнике. Только следите, чтобы температура воздуха в холодильной камере достигала +2-4 градусов. Тогда все метаболические процессы замедлятся и гниение наступит гораздо позже.

Как можно дольше сохранить свежие помидоры вне холодильника

В опилках

Этот вариант лучше подходит в том случае, когда вы собрали урожай еще зеленых помидоров и хотите оставить их созревать. Обязательно перед хранением отсортируйте плоды. Томаты лучше класть в ящики рядами, а не друг на друга. При этом смотрите, чтобы плодоножка или хвостик были направлены вверх. Далее выложите слой опилок и снова плоды. Опилки в этом случае будут впитывать в себя лишнюю влагу. Так вы можете положить помидоры не только в погребе, но и, например, на балконе. Главное накройте чем-нибудь ящики, чтобы на помидоры не попадали солнечные лучи.

В бумаге (газете)

Аккуратно заверните каждый плод в газету. Выкладываем томаты в один ряд, максимум в два ряда. Хвостики, как обычно, смотрят вверх. Лучше так хранить зеленые томаты, которые еще не созрели. В таком случае они смогут сохраниться вплоть до новогодних праздников. Однако не забывайте время от времени заменять газеты, потому что они будут насыщаться влагой. Этот способ хранения подойдет для квартиры, можно выложить томаты даже прямо на кухне.

В горчице

Этот способ подойдет даже для спелых помидоров. В качестве тары берите стеклянные банки (лучше 2 и 3-литровые). Предварительно приобретите сухой горчичный порошок. Предварительно все помидоры промойте и подсушите. Хвостики лучше удалить. Затем все помидоры выложите в банки рядами, посыпьте сверху горчичным порошком и переложите бумажными листами. Так поступайте слой за слоем. Закройте банки крышками и поставьте в прохладном месте, где нет прямых солнечных лучей. Несколько месяцев даже спелые помидоры будут выглядеть аппетитно.

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