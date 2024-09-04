Окна будут чистыми до следующего лета: помойте стекло этим копеечным раствором

В сентябре многие украинские хозяйки занимаются генеральной уборкой и мойкой окон. Ведь нужно успеть сделать все до наступления холодной поры. Чтобы окна оставались чистыми в течение года, сообразительные хозяйки пользуются копеечным раствором. Даже самые дорогие средства для мытья окон не имеют столь долговременного эффекта. Рассказываем, чем нужно обработать стекло, чтобы окна оставались чистыми до следующего лета.

Каким подручным средством лучше мыть окна

Наиболее эффективным для мытья окон будет раствор марганцовки. Чтобы приготовить такое моющее средство, налейте в тазик теплой воды, на кончике ножа добавьте марганцовки, чтобы жидкость получилась розовой. Для усиления эффекта добавьте колпачок бельевого кондиционера, все тщательно перемешайте.

Как правильно мыть окна марганцовкой

Нанесите моющее средство тряпкой на оконные стекла, после чего сразу вымойте чистой водой. Затем протрите окна досуха чистой тряпкой из микрофибры.

Вы сразу убедитесь в совершенстве такого средства. Ведь марганцовка не только хорошо смывает все загрязнения, раствор также обладает антисептическими свойствами. Кондиционер для белья создает защитную пленку на поверхности стекла, которая будет придавать блеска вашим окнам и предотвращать налипание грязи и пыли.

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