Курс валют на 5 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 5 сентября. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на копейку и составляет 41,27 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,27 (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,60 (+6 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,65 (+1 коп.)
Ранее мы писали о том, что доллар не спешит дорожать и последнюю неделю лета не стал исключением. Курс американской валюты снова пошел вниз, и еще больше приблизился к 41 гривне за доллар. Но наступила осень, время, когда тренд курса доллара обычно восходящий.
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