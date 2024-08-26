Курс валют в Украине: доллар "притаился", чего ожидать к концу лета

Прошедшая неделя на валютном рынке Украины оказалась спокойной, курс доллара почти не менялся. Финансовые аналитики говорят, что это характерно для второй половины августа, когда деловая жизнь практически замирает из-за сезона отпусков, чтобы снова забурлить уже с сентября.

Удержится ли стабильность в последнюю неделю последнего месяца нынешним летом, что лучше делать с валютой – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (26 августа-1 сентября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, прошедшая неделя началась с незначительного роста курса наличного доллара. Через два дня, 19 и 20 августа, доллар подорожал на 15 коп. как в покупке, так и в продаже – в соответствии с 41,62 и 41,09 грн/доллар. Со среды, 21 августа, начался нисходящий тренд и, как и неделей ранее, доллар не подешевел до предыдущих значений. В воскресенье, 25 августа, цена продажи упала до 41,55 грн/доллар, цена покупки остановилась на 41,03 грн/доллар. В итоге за неделю американская валюта стала стоить больше на 7 копеек. как в продаже, так и в покупке.

Самая низкая цена продажи доллара была 41,40 грн/доллар (0 коп. за неделю), самая высокая – 41,70 грн/доллар (также 0 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,37 (+2 коп. в неделю).

Наличный евро дорожал всю неделю, причем гораздо заметнее, чем доллар. За неделю цена продажи увеличилась до 46,27 грн/евро (+63 коп.), цена покупки – до 45,58 грн/евро (+61 коп.). Учитывая, что столь стремительный восходящий тренд длится уже две недели, за это время евровалюта подорожала на гривну.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс продажи доллара почти не менялся. Рабочая неделя началась с 41,45 грн/доллар и закончилась на 41,45, колебания вверх-вниз составили за это время 4 коп., то есть в пределах статистической погрешности. На воскресенье, 25 августа, курс продажи составил 41,46 грн/доллар.

Курс покупки по-прежнему в августе менялся синусоидально, ежедневно прыгая то вверх, то вниз почти на две гривны. Минимальный курс покупки был 39,50 грн/доллар, максимальный – 41,40. По словам экспертов, это для менялей единственный способ заработка на разнице курсов, потому что курс продажи почти не меняется длительное время. В воскресенье рынок замер: курс покупки был всего на 2 коп. ниже курса продажи – 41,44 грн/доллар.

А вот евровалюта у нелегалов постоянно и заметно дорожает, как и на официальном рынке, поэтому здесь им нет нужды "играть" с курсом покупки евро, чтобы получить выгоду. За прошлую неделю курс продажи вырос до 46,25 грн/евро (+70 коп.), курс покупки до 46,06 грн/евро (+60 коп.).

Нацбанк всю прошлую неделю незначительно ослаблял гривну к доллару и заметнее к евро. Курс доллара вырос с 41,21 до 41,29 грн. (+9 коп.), курс евро – с 45,30 до 45,98 грн. (+68 коп.). Последнее, кстати, новый рекорд: никогда безналичная евровалюта не стоила так дорого.

Однако на понедельник, 26 августа, гривня несколько укрепилась: официальные курсы установлены на уровне 41,22 грн/доллар (+1 коп. за неделю) и 45,84 грн/евро. (+54 коп./неделя). Очевидно, что это увеличило соотношение доллар/евро – 1,10, стало 1,11.

"Давно не помню такой спокойной недели, такой стабильности валютного рынка, спрос и предложение были почти равны, – говорит Андрей Шевчишин. – Активные продавцы – в основном аграрии, завершающие сезон уборки урожая. На наличном рынке также незначительны как спрос, так и так. и предложение валюты. Колебания курса на межбанковском рынке небольшие, от 41,20 до 41,50 грн/доллар, на наличном курсе на 20-30 коп.

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Эксперты не прогнозируют заметных изменений курса доллара до конца августа. Главные причины стабильности – отсутствие отрицательных для Украины новостей и завершение сезона отпусков.

"Все события с курсом на рынке начнутся не раньше сентября, но и тогда не ожидаю каких-то скачков курса, связанных с перекосом спроса и предложения, потому что регулятор – Национальный банк – такого не допустит", – говорит Андрей Шевчишин.

Андрей Забловский считает, что гривна на текущей неделе может даже укрепиться из-за роста спроса на нее. Эксперт напомнил, что конец любого месяца – это время уплаты предприятиями налогов и накопления гривневой массы для выплат зарплат работникам.

"То есть на межбанке увеличится предложение валюты со стороны экспортеров, что приведет к удешевлению доллара и евро, – считает Андрей Забловский. – Оно не будет значительным, но отразится и на наличном рынке. Средний наличный курс останется в наличном коридоре: от 41,20 до 41,80 грн/доллар, однако сместится ближе к нижней границе".

Олег Пендзин назвал еще один фактор возможного кратковременного понижения курса наличного доллара: начало учебного года.

"Родители школьников и студентов будут сдавать валюту, чтобы приобрести все необходимое для обучения и это незначительно, но опустит до конца августа курс доллара", – не исключает Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят, что сейчас выгодны все варианты инвестирования: банковские депозиты, гривневые и валютные ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), покупка валютной наличности. Вот только время получения прибыли окажется разным – от трех месяцев до двух и более лет.

Андрей Шевчишин и Андрей Забловский считают, что до конца августа есть неплохое время для покупки наличной валюты.

"Курс продажи валюты достаточно низкий, однако тратить последние средства на приобретение долларов или евро не стоит, потому что даже при долларе по 42-42,5 грн на конец текущего года дохода не будет. Здесь более важен психологический фактор, что валютная наличность всегда под рукой и вы не зависите от обстоятельств", – аргументировал Шевчишин.

Эксперт также привел статистику по приобретению украинцами ОВГЗ. В августе население предпочитало валютные облигации: их куплено 60% против 40% гривневых ОВГЗ от общего количества затраченных средств. То есть сограждане доверяют валюте больше, чем гривне.

Андрей Забловский советует поддерживать такой баланс средств: треть в гривне (банковские депозиты, ОВГЗ), треть в долларах, треть в евро. Эксперт обратил внимание на то, что сейчас евровалюта дорожает по отношению к доллару, поэтому инвестирование в евро может быть более выгодным, чем в доллар.

Олег Пендзин также поддерживает все варианты, кроме одного: приобретение долларов, евро "под матрас". Даже самый привычный для населения способ инвестирования – банковские депозиты – даст больший доход, чем валютные наличные, считает эксперт.

"Многие банки, прежде всего небольшие, но вполне надежные, готовы увеличить в индивидуальном порядке проценты для вкладчиков, у кого закончился или заканчивается депозит, – отметил Олег Пендзин. – Рассмотрим пример: у вкладчика подошел к концу депозит в гривнах. Хотя средняя процентная ставка по гривневым вкладах сейчас 10,7%, есть банки, которые предлагают своим давним клиентам заключить новый депозитный договор под 15-16% годовых. Это столько же, как по гривневым ОВГЗ. 42,7 грн, то есть при покупке в августе наличной валюты можно будет заработать в декабре примерно гривну на каждом долларе. Это 8% годовых или вдвое меньше".

А вот продавать сейчас валюту без крайней необходимости все специалисты не рекомендуют.

Доллар по 41, евро по 45! Будет ли расти курс валют в дальнейшем?

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