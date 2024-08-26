Ракетный удар по Луцку: количество пострадавших выросло до пяти

В Луцке 26 августа "шахед" попал в многоквартирный дом по проспекту. В результате атаки пять человек получили ранения, один человек погиб.

Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

Из-за отключения электричества в большинстве районов Луцка прекращено водоснабжение. Специалисты КП "Луцкводоканал" планируют возобновить водоснабжение после окончания воздушной тревоги, включив генераторы.

В результате атаки также пострадали здания и имущество жителей. Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Волынской области оперативно ликвидировали последствия пожара и разрушений, а также помогли жителям эвакуироваться в безопасное место.

Напомним, 26 августа Россия осуществила ракетные обстрелы украинских городов, используя крылатые ракеты и ударные дроны "шахед".

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