Ракетный удар по Луцку: количество пострадавших выросло до пяти

Из-за отключения электричества в Луцке прекращено водоснабжение в большинстве районов.
В Луцке 26 августа "шахед" попал в многоквартирный дом по проспекту. В результате атаки пять человек получили ранения, один человек погиб.
Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.
Из-за отключения электричества в большинстве районов Луцка прекращено водоснабжение. Специалисты КП "Луцкводоканал" планируют возобновить водоснабжение после окончания воздушной тревоги, включив генераторы.
В результате атаки также пострадали здания и имущество жителей. Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Волынской области оперативно ликвидировали последствия пожара и разрушений, а также помогли жителям эвакуироваться в безопасное место.
Напомним, 26 августа Россия осуществила ракетные обстрелы украинских городов, используя крылатые ракеты и ударные дроны "шахед".
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