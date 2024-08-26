Ракетний удар по Луцьку: кількість постраждалих зросла до п'яти

Через відключення електрики в Луцьку припинене водопостачання у більшості районів.

У Луцьку 26 серпня "шахед" влучив у багатоквартирний будинок на проспекті. Внаслідок атаки п’ятеро людей отримали поранення, одна особа загинула.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Через вимкнення електрики у більшості районів Луцька припинено водопостачання. Спеціалісти КП «Луцькводоканал» планують відновити водопостачання після закінчення повітряної тривоги, увімкнувши генератори.

Унаслідок атаки також постраждали будівлі та майно мешканців. Рятувальники ГУ ДСНС України у Волинській області оперативно ліквідували наслідки пожежі та руйнувань, а також допомогли мешканцям евакуюватися у безпечне місце.

Нагадаємо, 26 серпня Росія здійснила ракетний обстріл українських міст, використовуючи крилаті ракети та ударні дрони "шахед".

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