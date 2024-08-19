Курс валют в Украине: доллар лихорадит – покупать или продавать валюту

На валютном рынке Украины продолжается неопределенность. С начала августа курс доллара постоянно колеблется то вверх, то вниз, и эти колебания учащаются. Однако в итоге доллар медленно дорожает, так было и на прошлой неделе. Финансовые аналитики отмечают, что новым трендом стало уменьшение объемов гривневых депозитов населения, в то время как с начала года они постоянно росли.

Почему люди начинают забирать из банков сбережения, что будет с курсом на текущей неделе, что лучше: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (19-25 августа);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар дорожал с понедельника, 12 августа, по среду, 14 августа. В дальнейшем средний курс снизился и стабилизировался на значениях выше, чем были. В итоге за неделю американская валюта стала стоить больше на 15 копеек. как в продаже, так и в покупке. В цифрах это соответственно 41,49 и 41,00 грн/доллар.

Самая низкая цена продажи доллара была 41,40 грн/доллар (+10 коп. за неделю), самая высокая – 41,70 грн/доллар (+15 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,35 (+15 коп. в неделю).

Наличный евро также дорожал с понедельника по среду и подешевел в последующие дни недели. Однако его цена выросла заметно больше, чем цена доллара. Так, 14 августа максимальный за неделю курс продажи был 45,73 грн/евро (+48 коп.), самый высокий курс покупки – 45,05 грн/евро (+57 коп.). На воскресенье, 18 августа, он снизился до 45,63 и 45,00 соответственно. То есть за прошедшую неделю евро стал дороже как в продаже, так и в покупке на 38 коп.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, после бурного начала недели воцарился покой. Очередная попытка менялей заработать на низком курсе покупки доллара во вторник закончилась, похоже, нечем. Ведь падение во вторник курса покупки почти на 5 гривен, до 35,20 грн/доллар, на следующий день обернулось его еще большим ростом – до 41,25 грн/доллар, это всего на 5 коп. меньше курса продажи.

Интересно, что одновременно с стремительным падением курса продаж во вторник курс покупки поднялся сразу на 50 коп., до 41,53 грн/доллар, в дальнейшем опустился до 41,30 и замер. Спред, то есть разница между курсами купли и продажи, составляла 15 коп. На выходных спред сузился до пяти копеек, средние курсы были такими: 41,35 грн/доллар в продаже, 41,30 – в покупке. Всё это указывало на низкую активность на рынке.

Евровалюта вела себя спокойнее: курс продаж менялся от 45,50 до 45,60 грн/евро, курс покупки – от 45,20 до 45,40 грн/евро. На воскресенье, 18 августа, средние курсы были такими: 45,65 грн/евро в продаже, 45,45 — в покупке.

Нацбанк на прошлой неделе с понедельника по четверг ослаблял гривну, а в пятницу, 16 августа, несколько укрепил ее. Минимальный официальный курс был 12 августа – 41,12 грн/доллар и 44,89 грн/евро, максимальный – 15 августа: 41,33 грн/доллар и 45,31 грн/евро. На понедельник, 19 августа, регулятор установил следующие курсы: 41,21 грн/доллар и 45,30 грн/евро. То есть доллар за неделю подорожал на 9 коп., евро – на 41 коп.

Это увеличило соотношение доллар/евро с 1,09 до 1,10.

"Колебания на межбанковском рынке были незначительными, они по-прежнему вкладываются в имеющийся коридор 40,50-41 грн/доллар в покупке. Курс наличного доллара на 30-50 коп. выше. То есть ничего необычного и неожиданного не происходит, нет объективных причин для нарушения финансовой стабильности", – говорит Андрей Забловский.

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Мнения экспертов практически совпали.

Андрей Забловский ожидает на текущей неделе дальнейших колебаний курса доллара в коридоре: от 41,20 до 41,80 грн/доллар.

Андрей Шевчишин и Олег Пендзин прогнозируют даже незначительное укрепление наличной гривны в пределах 20 копеек, то есть от 41 до 41,60 грн/доллар.

Но, несмотря на нынешнюю стабильность, специалисты отмечают тенденции, которые могут вскоре привести к росту спроса на наличную валюту и повышению ее курса.

"В июле текущего года гривневые ставки по депозитам для населения продолжили снижаться, достигнув среднего уровня 10,7% годовых (-0,1%), – анализирует Андрей Шевчишин. – Вероятно, мы достигли дна на ближайшие полгода. Также объем гривневых депозитов физлиц упал до 747,72 млрд грн (-1,2%) Население на фоне девальвационной тенденции и повышения цены электроэнергии активно использовало гривну для покупки энергетического оборудования, конвертировало гривну в доллар для частных сбережений, а также инвестировало в государственные облигации внутреннего государственного займа. (ОВГЗ), проценты по которым примерно на треть выше, чем по гривневым вкладам".

Эксперт считает, что эта тенденция не только продолжится, но и ускорится.

Олег Пендзин подтвердил, что украинцы меньше держат деньги на гривневых вкладах, но не считает это устойчивым трендом.

"Снижение депозитов населения на 1,2% – это мало, хотя и составляет почти 9 млрд грн, – подсчитал эксперт. – Поэтому делать выводы рано. Не исключаю, что банки могут несколько повысить процентные ставки, чтобы сдержать отток депозитов. А, учитывая на спрос бизнеса на валюте кредиты, вероятно, банки продолжат повышать ставки и по валютным депозитам для населения и бизнеса".

Продавать или покупать валюту

Эксперты назвали два новых фактора, которые могут повлиять на настроения украинцев по поводу того, куда вкладывать средства.

Олег Пендзин говорит, что переходить с гривны в доллар невыгодно, если целью является получение гарантированной прибыли.

"Сейчас, когда срок действия договора по гривневому депозиту истек, целесообразнее забрать вклад и проценты и приобрести гривневые ОВГЗ, — советует Олег Пендзин. — Процент годовых по новым депозитам теперь невысок, в среднем 10,7%, то есть немного больше прогнозируемой инфляции. А на ОВГЗ можно заработать 13-16% годовых в зависимости от срока погашения. Напомню: прибыль по ОВГЗ, в отличие от прибыли по депозитам, не облагается налогом, это 19,5%".

Андрей Шевчишин и Андрей Забловский считают, что сейчас хорошее время для покупки наличной валюты.

"На нисходящем тренде курс достаточно выгоден, по 41,40 грн/доллар сейчас можно покупать наличные, если "играть в долгую", то есть рассчитывать на прибыль через несколько лет и не зависеть от банка, где хранятся ваши средства – гривневые или валютные", – аргументировал Шевчишин.

Андрей Забловский советует не держать валюту под матрасом, а зарабатывать на валютных депозитах. Впрочем, эксперт привел интересную деталь, которая может снизить желание населения доверять доллары банкам. По его словам, участились жалобы на то, что некоторые банки по окончании договора возвращают вкладчикам долларовую наличность банкнотами старого образца (1996 года), которые часто потерты от употребления или имеют другие незначительные повреждения – нарывы бумаги, пятна.

"Формально банки правы, эти банкноты платежные, и население при бытовых расчетах предпочитает доллары последнего дизайна, то есть выпуск 2013 года и желательно в идеальном состоянии. Причина в том, что при обмене долларов на гривне в банках "старые" доллары нередко могут менять по пониженному курсу, мол, они изношены", – объяснил Забловский.

Выход есть: положить такие купюры через банкомат на валютный счет, а затем получить наличные деньги в кассе, заказав предварительно банкноты нового образца. Но это не везде возможно, особенно в небольших городах.