Возле Эвереста прорвало озеро: наводнение "смыло" целое село (видео)

Наводнение полностью разрушило школу, поликлинику и 20 домов.
В Непале прорвало ледниковое озеро, в результате чего сильное наводнение уничтожило целое село Тхаме. Часть домов исчезла с лица Земли, другая часть – больше непригодна для проживания.
Об этом сообщает The Watchers.
Причиной наводнения в Непале стал прорыв ледникового озера. По склонам Гималаев вода несла грязь, гравий и валуны. Наводнение разрушило 20 домов, начальную школу и клинику в сельском муниципалитете Тхаме.
Официальная инспекция по использованию вертолетов подтвердила, что наводнение было вызвано прорывом ледникового озера Тьянбо.
После прорыва берегов были опустошены два из пяти небольших озер над селом Тхаме в районе Эвереста.
Еще два озера считаются потенциально опасными: там в любое время могут произойти прорывы. Только одно озеро пока не вызывает опасений.
Для спасения жителей села отправились полицейские и военные. Сообщений о погибших пока не поступало.
В то же время, серьезно пострадали примерно 50% села Тхаме. Оставшиеся дома непригодны для проживания. По данным полиции, наводнение полностью разрушило школу, поликлинику и 15 домов.
Напомним, в начале августа Китай накрыл мощный тайфун "Гаэми". В результате ливней и наводнений погибли десятки людей, и десятки пропали без вести.
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