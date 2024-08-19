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Возле Эвереста прорвало озеро: наводнение "смыло" целое село (видео)

Возле Эвереста прорвало озеро: наводнение "смыло" целое село (видео)

Возле Эвереста прорвало озеро: наводнение "смыло" целое село (видео)

Наводнение в Непале в результате прорыва ледникового озера/Скриншот с видео

Наводнение полностью разрушило школу, поликлинику и 20 домов.

В Непале прорвало ледниковое озеро, в результате чего сильное наводнение уничтожило целое село Тхаме. Часть домов исчезла с лица Земли, другая часть – больше непригодна для проживания.

Об этом сообщает The Watchers.

Причиной наводнения в Непале стал прорыв ледникового озера. По склонам Гималаев вода несла грязь, гравий и валуны. Наводнение разрушило 20 домов, начальную школу и клинику в сельском муниципалитете Тхаме.

Официальная инспекция по использованию вертолетов подтвердила, что наводнение было вызвано прорывом ледникового озера Тьянбо.

После прорыва берегов были опустошены два из пяти небольших озер над селом Тхаме в районе Эвереста.

Еще два озера считаются потенциально опасными: там в любое время могут произойти прорывы. Только одно озеро пока не вызывает опасений.

Для спасения жителей села отправились полицейские и военные. Сообщений о погибших пока не поступало.

В то же время, серьезно пострадали примерно 50% села Тхаме. Оставшиеся дома непригодны для проживания. По данным полиции, наводнение полностью разрушило школу, поликлинику и 15 домов.

Возле Эвереста прорвало озеро: наводнение уничтожило село

Возле Эвереста прорвало озеро: наводнение уничтожило село

Напомним, в начале августа Китай накрыл мощный тайфун "Гаэми". В результате ливней и наводнений погибли десятки людей, и десятки пропали без вести.

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