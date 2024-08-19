Возле Эвереста прорвало озеро: наводнение "смыло" целое село (видео)

В Непале прорвало ледниковое озеро, в результате чего сильное наводнение уничтожило целое село Тхаме. Часть домов исчезла с лица Земли, другая часть – больше непригодна для проживания.

Об этом сообщает The Watchers.

Причиной наводнения в Непале стал прорыв ледникового озера. По склонам Гималаев вода несла грязь, гравий и валуны. Наводнение разрушило 20 домов, начальную школу и клинику в сельском муниципалитете Тхаме.

Также читайте В Германии во время фестиваля вспыхнуло колесо смотра — пострадали более 30 человек

Официальная инспекция по использованию вертолетов подтвердила, что наводнение было вызвано прорывом ледникового озера Тьянбо.

После прорыва берегов были опустошены два из пяти небольших озер над селом Тхаме в районе Эвереста.

Еще два озера считаются потенциально опасными: там в любое время могут произойти прорывы. Только одно озеро пока не вызывает опасений.

Для спасения жителей села отправились полицейские и военные. Сообщений о погибших пока не поступало.

В то же время, серьезно пострадали примерно 50% села Тхаме. Оставшиеся дома непригодны для проживания. По данным полиции, наводнение полностью разрушило школу, поликлинику и 15 домов.

Возле Эвереста прорвало озеро: наводнение уничтожило село

Напомним, в начале августа Китай накрыл мощный тайфун "Гаэми". В результате ливней и наводнений погибли десятки людей, и десятки пропали без вести.

Читайте также: