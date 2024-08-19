Курс валют в Україні: долар лихоманить – купувати чи продавати валюту

На валютному ринку України триває невизначеність. Від початку серпня курс долара постійно коливається то вгору, то вниз, ці коливання частішають. Однак у підсумку долар повільно дорожчає, так було і на минулому тижні. Фінансові аналітики відзначають, що новим трендом стало зменшення обсягів гривневих депозитів населення, тоді як від початку року вони постійно зростали.

Чому люди починають забирати з банків заощадження, що буде з курсом на поточному тижні, що краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (19-25 серпня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар дорожчав від понеділка, 12 серпня, до середи, 14 серпня. Надалі середній курс знизився і стабілізувався на значеннях, вищих, ніж були. У підсумку за тиждень американська валюта стала коштувати більше на 15 коп. як у продажу, так і в купівлі. У цифрах це відповідно 41,49 і 41,00 грн/долар.

Найнижча ціна продажу долара була 41,40 грн/долар (+10 коп. за тиждень), найвища – 41,70 грн/долар (+15 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,35 (+15 коп. за тиждень).

Готівковий євро також дорожчав від понеділка до середи і дешевшав у подальші дні тижня. Однак його ціна виросла помітно більше, ніж ціна долара. Так 14 серпня максимальний за тиждень курс продажу був 45,73 грн/євро (+48 коп.), найвищий курс купівлі – 45,05 грн/євро (+57 коп.). На неділю, 18 серпня, він знизився до 45,63 і 45,00 відповідно. Тобто за минулий тиждень євро став дорожчим як у продажу так і в купівлі на 38 коп.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, після бурхливого початку тижня запанував спокій. Чергова спроба міняйлів заробити на низькому курсі купівлі долара у вівторок, закінчилась, схоже, нічим. Адже падіння у вівторок курсу купівлі майже на 5 гривень, до 35,20 грн/долар, наступного дня обернулось його ще більшим зростанням – до 41,25 грн/долар, це лише на 5 коп. менше за курс продажу.

Цікаво, що одночасно зі стрімким падінням курсу продажу у вівторок курс купівлі піднявся відразу на 50 коп., до 41,53 грн/долар, надалі опустився до 41,30 і завмер. Спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу становив 15 коп. На вихідних спред звузився до п’яти копійок, середні курси були такими: 41,35 грн/долар у продажу, 41,30 – у купівлі. Все це вказувало на низьку активність на ринку.

Євровалюта поводилася спокійніше: курс продажу змінювався від 45,50 до 45,60 грн/євро, курс купівлі – від 45,20 до 45,40 грн/євро. На неділю, 18 серпня середні курси були такими: 45,65 грн/євро у продажу, 45,45 - у купівлі.

Нацбанк минулого тижня – від понеділка до четверга – ослаблював гривню, а у п’ятницю, 16 серпня, дещо її зміцнив. Мінімальний офіційний курс був 12 серпня - 41,12 грн/долар і 44,89 грн/євро, максимальний – 15 серпня: 41,33 грн/долар і 45,31 грн/євро. На понеділок, 19 серпня, регулятор встановив такі курси: 41,21 грн/долар і 45,30 грн/євро. Тобто долар за тиждень подорожчав на 9 коп., євро – на 41 коп.

Це збільшило співвідношення долар/євро з 1,09 до 1,10.

"Коливання на міжбанківському ринку були незначними, вони, як і раніше, вкладаються в наявний коридор 40,50-41 грн/долар у купівлі. Курс готівкового долара наразі на 30-50 коп. вищий. Тобто нічого незвичайного і неочікуваного не відбувається, нема об’єктивних причин для порушення фінансової стабільності", – говорить Андрій Забловський.

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Думки експертів практично збіглися.

Андрій Забловський очікує поточного тижня подальших коливань курсу долара у наявному коридорі: від 41,20 до 41,80 грн/долар.

Андрій Шевчишин і Олег Пендзин прогнозують навіть незначне зміцнення готівкової гривні у межах 20 копійок, тобто від 41 до 41,60 грн/долар.

Але попри нинішню стабільність, фахівці відзначають тенденції, які можуть невдовзі призвести до зростання попиту на готівкову валюту і підвищення її курсу.

"У липні поточного року гривневі ставки по депозитах для населення продовжили знижуватись, досягнувши середнього рівня 10,7% річних (-0,1%), – аналізує Андрій Шевчишин. – Ймовірно, ми досягли дна на найближчі пів року. Також об'єм гривневих депозитів фізосіб упав до 747,72 млрд грн (-1,2%). Населення на фоні девальваційної тенденції та підвищення ціни електроенергії активно використовувало гривню для купівлі енергетичного обладнання, конвертувало гривню в долар для приватних збережень, а також інвестувало у державні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), відсотки по яких приблизно на третину вищі, ніж по гривневих вкладах".

Експерт вважає, що ця тенденція не лише продовжиться, а й пришвидшиться.

Олег Пендзин підтвердив, що українці наразі менше тримають кошти на гривневих вкладах, але не вважає це стійким трендом.

"Зниження депозитів населення на 1,2% – це мало, хоча й становить майже 9 млрд грн, – підрахував експерт. – Тому робити висновки зарано. Не виключаю, що банки можуть дещо підвищити відсоткові ставки, аби стримати відтік депозитів. А, зважаючи на попит бізнесу на валюті кредити, ймовірно, що банки продовжать підвищувати ставки й по валютних депозитах для населення та бізнесу".

Продавати чи купувати валюту

Експерти назвали два нові чинники, які можуть вплинути на настрої українців щодо того, куди вкладати кошти.

Олег Пендзин говорить, що переходити з гривні у долар невигідно, якщо метою є отримання гарантованого прибутку.

"Зараз, коли термін дії договору по гривневому депозиту закінчився, доцільніше забрати вклад і відсотки і придбати гривневі ОВДП, - радить Олег Пендзин. – Відсоток річних по нових депозитах тепер невисокий, у середньому 10,7%, тобто трохи більший за прогнозовану інфляцію. А на ОВДП можна заробити 13-16% річних у залежності від строку погашення. Нагадаю: прибуток по ОВДП, на відміну від прибутку по депозитах, не обкладається податком, це 19,5%".

Андрій Шевчишин і Андрій Забловський вважають, що зараз непоганий час для купівлі готівкової валюти.

"На спадному тренді курс досить вигідний, по 41,40 грн/долар зараз можна купувати готівку, якщо "грати в довгу", тобто розраховувати на прибуток через кілька років і не залежати від банку, де зберігаються ваші кошти – гривневі чи валютні", – аргументував Шевчишин.

Андрій Забловський радить не тримати валюту "під матрацем", а заробляти на валютних депозитах. Утім, експерт навів цікаву деталь, яка може зменшити бажання населення довіряти долари банкам. За його словами, почастішали скарги на те, що деякі банки після закінчення договору повертають вкладникам доларову готівку банкнотами старого зразка (1996 року), які часто потерті від ужитку або мають інші незначні пошкодження – надриви паперу, плями.

"Формально банки праві, ці банкноти є платіжними, та населення при побутових розрахунках віддає перевагу доларам останнього дизайну, тобто випуску 2013 року і бажано в ідеальному стані. Причина в тому, що при обміні доларів на гривні у банках "старі" долари нерідко можуть міняти по зниженому курсу, мовляв, вони зношені", – пояснив Забловський.

Вихід є: покласти такі купюри через банкомат на валютний рахунок, а потім отримати готівку в касі, замовивши попередньо банкноти нового зразка. Але це не скрізь можливо, особливо у невеликих містах.