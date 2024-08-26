Курс валют в Україні: долар "причаївся", чого очікувати під кінець літа 

Минулий тиждень на валютному ринку України виявився спокійним, курс долара майже не мінявся. Фінансові аналітики говорять, що це характерно для другої половини серпня, коли ділове життя практично завмирає через сезон відпусток, аби знову завирувати вже від вересня.

Чи втримається стабільність в останній тиждень останнього місяця цьогорічного літа, що наразі краще робити з валютою – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (26 серпня-1 вересня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, минулий тиждень почався з незначного росту курсу готівкового долара. За два дні, 19 і 20 серпня, долар здорожчав на 15 коп. як у купівлі, так і в продажу – відповідно до 41,62 і 41,09 грн/долар. Від середи, 21 серпня, почався низхідний тренд, та, як і тижнем раніше, долар не здешевшав до попередніх значень. На неділю, 25 серпня, ціна продажу впала до 41,55 грн/долар, ціна купівлі зупинилась на 41,03 грн/долар. У підсумку за тиждень американська валюта стала коштувати більше на 7 коп. як у продажу, так і в купівлі.

Найнижча ціна продажу долара була 41,40 грн/долар (0 коп. за тиждень), найвища – 41,70 грн/долар (також 0 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,37 (+2 коп. за тиждень).

Готівковий євро дорожчав увесь тиждень, до того ж набагато помітніше, ніж долар. За тиждень ціна продажу збільшилась до 46,27 грн/євро (+63 коп.), ціна купівлі – до 45,58 грн/євро (+61 коп.). Враховуючи, що такий стрімкий висхідний тренд триває вже два тижні, за цей час євровалюта подорожчала на гривню.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу долара майже не мінявся. Робочий тиждень розпочався з 41,45 грн/долар і закінчився на 41,45, коливання вгору-донизу становили за цей час 4 коп., тобто в межах статистичної похибки. На неділю, 25 серпня, курс продажу становив 41,46 грн/долар.

Курс купівлі, як і раніше у серпні, мінявся синусоїдально, щодня стрибаючи то догори, то донизу майже на дві гривні. Мінімальний курс купівлі був 39,50 грн/долар, максимальний – 41,40. За словами експертів, це для міняйлів наразі єдиний спосіб заробітку на різниці курсів, бо курс продажу майже не міняється тривалий час. У неділю ринок завмер: курс купівлі був лише на 2 коп. нижчий за курс продажу – 41,44 грн/долар.

А от євровалюта у нелегалів постійно і помітно дорожчає, як і на офіційному ринку, тому тут їм нема потреби "гратися" з курсом купівлі євро, аби отримати зиск. За минулий тиждень курс продажу виріс до 46,25 грн/євро (+70 коп.), курс купівлі до 46,06 грн/євро (+60 коп.).

Нацбанк весь минулий тиждень незначно ослабляв гривню до долара і більш помітно до євро. Курс долара виріс з 41,21 до 41,29 грн (+9 коп.), курс євро – з 45,30 до 45,98 грн (+68 коп.). Останнє, до речі – новий рекорд: ніколи безготівкова євровалюта не коштувала так дорого.

Однак на понеділок, 26 серпня, гривня дещо зміцнилась: офіційні курси встановлено на рівні 41,22 грн/долар (+1 коп. за тиждень) і 45,84 грн/євро. (+54 коп./тиждень). Очевидно, що це збільшило співвідношення долар/євро – було 1,10, стало 1,11.

"Давно не пам’ятаю такого спокійного тижня, такої стабільності валютного ринку, попит і пропозиція були майже рівні, – говорить Андрій Шевчишин. – Активні продавці – в основному аграрії, які завершують сезон збирання врожаю. На готівковому ринку також незначні як попит, так і пропозиція валюти. Коливання курсу на міжбанківському ринку невеликі, від 41,20 до 41,50 грн/долар, на готівковому на курс на 20-30 коп. вищий і утримується в цьому коридорі".

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Експерти не прогнозують помітних змін курсу долара до кінця серпня. Головні причини стабільності – відсутність негативних для України новин і завершення сезону відпусток.

"Всі події з курсом на ринку почнуться не раніше вересня, але й тоді не очікую якихось стрибків курсу, пов’язаних з перекосом попиту і пропозиції, бо регулятор – Національний банк – такого не допустить", – говорить Андрій Шевчишин.

Андрій Забловський вважає, що гривня на поточному тижні може навіть зміцнитися через зростання попиту на неї. Експерт нагадав, що кінець будь-якого місяця – це час сплати підприємствами податків і накопичення гривневої маси для виплати зарплат працівникам.

"Тобто на міжбанку збільшиться пропозиція валюти з боку експортерів, що призведе до здешевлення долара і євро, – вважає Андрій Забловський. – Воно не буде значним, але відобразиться і на готівковому ринку. Середній готівковий курс залишиться у наявному коридорі: від 41,20 до 41,80 грн/долар, однак зміститься ближче до нижньої межі".

Олег Пендзин назвав ще один чинник можливого короткочасного зниження курсу готівкового долара: початок навчального року.

"Батьки школярів і студентів здаватимуть валюту, аби придбати все необхідне для навчання і це незначно, але опустить до кінця серпня курс долара", – не виключає Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Експерти говорять, що наразі вигідні всі варіанти інвестування: банківські депозити, гривневі та валютні ОВДП (облігаціїї внутрішньої державної позики), купівля валютної готівки. От тільки час отримання прибутку виявиться різним – від трьох місяців до двох і більше років.

Андрій Шевчишин і Андрій Забловський вважають, що до кінця серпня маємо непоганий час для купівлі готівкової валюти.

"Курс продажу валюти досить низький, однак витрачати останні кошти на придбання доларів чи євро не варто, бо навіть при доларі по 42-42,5 грн на кінець поточного року доходу не буде. Тут важливіший психологічний фактор що валютна готівка завжди під рукою і ви не залежите від обставин", – аргументував Шевчишин.

Експерт також навів статистику щодо придбання українцями ОВДП. У серпні населення віддавало перевагу валютним облігаціям: їх куплено 60% проти 40% гривневих ОВДП від загальної кількості витрачених коштів. Тобто співгромадяни довіряють валюті більше, ніж гривні.

Андрій Забловський радить підтримувати такий баланс коштів: третина у гривні (банківські депозити, ОВДП), третина у доларах, третина у євро. Експерт звернув увагу на те, що наразі євровалюта дорожчає щодо долара, тому інвестування у євро може бути вигіднішим, ніж у долар.

Олег Пендзин також підтримує всі варіанти, крім одного: придбання доларів, євро "під матрац". Навіть найзвичніший для населення спосіб інвестування – банківські депозити – дасть більший дохід, ніж валютна готівка, вважає експерт.

"Багато банків, передусім невеликі, але цілком надійні, готові збільшити в індивідуальному порядку відсотки для вкладників, у кого закінчився або закінчується депозит, – зазначив Олег Пендзин. – Розглянемо приклад: у вкладника добіг кінця депозит у гривнях. Хоча середня відсоткова ставка по гривневих вкладах зараз 10,7%, є банки, які пропонують своїм давнім клієнтам укласти новий депозитний договір під 15-16% річних. Це стільки ж, як по гривневих ОВДП. За моїм прогнозом, курс долара на кінець поточного року буде 42,5-42,7 грн, тобто при купівлі у серпні готівкової валюти можна буде заробити у грудні приблизно гривню на кожному доларі. Це 8% річних, або вдвічі менше".

А от продавати зараз валюту без крайньої необхідності всі фахівці не радять.

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