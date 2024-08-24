"Путін зробив для цього все": історик розповів, як і коли розвалиться Росія

Приблизно на початку 2026 року у Росії ресурси будуть сильно виснажені, тому тоді зʼявляться можливості завершити війну на справедливих умовах.

Таку думку в етері Еспресо висловив історик, публіцист, співзасновник проєкту "Історична правда" Олександр Зінченко.

Він заявив, що російський диктатор Путін зробив дуже багато для того, щоб його країна розвалилась у майбутньому.

"Тобто така кількість помилок, яка була ним зроблена, врешті-решт розвалить поступово РФ. Ще у 2014 році, коли розпочалася російська агресія, я прогнозував, що деякі процеси будуть відбуватися подібно до тих, які були перед 1991 роком, а деякі відбуватимуться в інший спосіб. Моя логіка була у тому, що російська економіка ближче до економіки вільного ринку, ніж те, що було в СРСР. Якщо сьогодні аналізувати макроекономічні показники РФ, на диво у них та сама проблема, як і у СРСР, наприклад, з процесами щодо покриття дефіциту бюджету", - зауважив історик.

Він зазначив, що наразі у РФ зростає мілітаризація, але валюти від заробітку на нафті стало у два рази менше, аніж десять років тому. Також у РФ розвалюється сільське господарство, оскільки воно не забезпечувалось, а існувало за рахунок імпорту.

"Я навіть не очікував, наскільки подібно з СРСР будуть відбуватися процеси в макроекономіці РФ. І це тільки одна частина. А ще будуть змінюватися суспільні настрої, спричинені економічними змінами. РФ. В принципі, передбачувана ситуація у тому сенсі, якщо - чи то Російська імперія, чи Російська Федерація — починає гратися у "маленьку побєдоносну" війну, то дуже швидко виходить, що та війна не така "маленька" і не така "побєдоносна", і починається революція. Це сталося і після Японської війни на початку XX століття, це сталося і з СРСР після Афганської війни. В наступному році треба якось росіянам пояснити, чому "Київ за три дні" триває три роки. А ще наступного року ми побачимо початок і політичного, і економічного банкрутства РФ. Десь на початку 2026 року, скоріш за все, виникнуть можливості, щоб на справедливих умовах завершити цю війну", - резюмував Олександр Зінченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ставлення росіян до Путіна різко погіршилося після операції ЗСУ на Курщині.

Крім того, ми також інформували, що політолог оцінив наслідки Курської операції для російського режиму.

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