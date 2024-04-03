Путін і Кирило – не "рускіє": історик-військовий про те, хто очолить розвал РФ

Він нагадав, що в РФ налічується близько 90 об’єктів федерації, з них — десь 40 національних республік.

Лише на перший погляд може здатися, що Росія – "единая и неделимая". А насправді для більшості українців РФ — це terra incognita.

Про це розповів історик і політолог, а також військовослужбовець ЗСУ Андрій Ковальов в інтерв'ю Арміяinform.

Він нагадав, що в РФ налічується близько 90 об’єктів федерації, з них — десь 40 національних республік.

"І більшість – ті, які на початку 1990-х разом з Україною проголосили акт про державний суверенітет, а деякі з них навіть акт про державну незалежність. Татарстан і Чечня, наприклад, були незалежними державами. А Республіку Саха в Москві називають Якутією", – нагадав військовий.

Як Москва "перейменовувала" народи

За словами Ковальова, одна із стратегій Москва, який завойовувала території навколо себе: щоби перемогти сусіда, його треба переназвати, давши образливу кличку.

"Тобто, не українці, а "х*хли", не башкорти – а "башкири". Таких прикладів десятки. Вони, наприклад, марійців ніколи не називали "марійцями", а називали їх "черемісами", – зауважив історик.

Ковальов зауважив, що у всі часи в Росії нацменшини для того, щоб побудувати успішну кар'єру за межами своєї малої батьківщини, були змушені зрікатися свого походження.

"Якщо хтось хотів вирватись за межі національної "території-резервації", то він повинен був назватись "русским", вигадати собі слов’янське (а насправді – грецьке) ім’я, і тоді вже міг би претендувати на право належати до "всеімперської" еліти. Так, наприклад, з’явилося в РФ прізвище Мордвінцев", – зауважує історик.

Він нагадав, що зрікся свого "я" і міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Вірніше, його батько. Бо батька міністра оборони РФ насправді звали Шойгу, а прізвище в нього було – Кожугет.

Путін і Кирило – не "рускіє"

Ковальов заявив що диктатор Путін за національністю – вепс, Z-патріарх РПЦ Кирило Гундяєв — ерзянин.

"Але зараз в Російській федерації від колись величного народу вепсів себе усвідомлюють вепсами тільки приблизно п’ять тисяч людей. І бути вепсом в РФ, належати до народу, з якого походить Путін, в РФ вважається екстремізмом. І зараз Росія, усвідомлюючи потенціал поневолених народів, намагається боротися з цим національною політикою: закриваються національні школи тощо. РФ хоче перетворити всіх на "русскіх", – розповідає історик.

За його інформацією, у Туві (Тиві), яка у співвідношенні за кількістю населення і кількістю своїх людей на війні проти України – у лідерах серед інших суб'єктів РФ, насправді великий рівень русофобії і ненависті саме до "рускіх".

У республіці Тува найвищий в усій Росії рівень русофобії. Навіть більший, ніж в Україні, можливо. У тувинців національне гасло – "ріж р*сню". Повірте, якщо десь у Туві заблукає білий російськомовний чоловік – його, найімовірніше, заріжуть", – стверджує політолог.

Хто може очолити розвал РФ

Водночас, Ковальов уточнив, що скептично ставиться до національно-визвольних рухів в РФ. НА його думку, Росію скоріше можуть розвалити путінські еліти, як свого часу розвал СРСР очолили місцеві комуністичні еліти.

"Але загалом я поки що не бачу візії на розвал РФ", – відверто визнав Андрій Ковальов.

Нагадаємо, що в Інгушетії в місті Карабулак на початку березня цього року відбулося боєзіткнення та перестрілка між силовиками ФСБ і бійцями спротиву Інгушетії.

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