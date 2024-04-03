Путин и Кирилл – не "русские": историк-военный о том, кто возглавит развал РФ

Он напомнил, что в РФ насчитывается около 90 объектов федерации, из них — около 40 национальных республик.

Только на первый взгляд может показаться, что Россия – "единая и неделимая". А на самом деле для большинства украинцев РФ – это terra incognita.

Об этом рассказал историк и политолог, а также военнослужащий ВСУ Андрей Ковалев в интервью АрмияInform.

Он напомнил, что в РФ насчитывается около 90 объектов федерации, из них — около 40 национальных республик.

"И большинство – те, которые в начале 1990-х вместе с Украиной провозгласили акт о государственном суверенитете, а некоторые из них даже акт о государственной независимости. Татарстан и Чечня, например, были независимыми государствами. А Республику Саха в Москве называют Якутией", – напомнил военный.

Как Москва "переименовывала" народы

По словам Ковалева, одна из стратегий Москва, которая завоевывала территории вокруг себя: чтобы победить соседа, его нужно переименовать, дав оскорбительную кличку.

"То есть не украинцы, а "х*хлы", не башкорты — а "башкиры". Таких примеров десятки. Они, например, марийцев никогда не называли "марийцами", а называли их "черемисами", — заметил историк".

Ковалев отметил, что во все времена в России нацменьшинства для того, чтобы построить успешную карьеру за пределами своей малой родины, были вынуждены отрекаться от своего происхождения.

"Если кто хотел вырваться за пределы национальной "территории-резервации", то он должен был назваться "русским", придумать себе славянское (а на самом деле – греческое) имя, и тогда уже мог бы претендовать на право принадлежать к "всеимперской" элите. Так, например, появилась в РФ фамилия Мордвинцев", – замечает историк.

Он напомнил, что отрекся от своего "я" и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вернее, его отец. Потому что отца министра обороны РФ действительно звали Шойгу, а фамилия у него была – Кожугет.

Путин и Кирилл – не "русские"

Ковалев заявил, что диктатор Путин по национальности – вепс, Z-патриарх РПЦ Кирилл Гундяев — эрзянин.

"Но сейчас в Российской Федерации от когда-то величественного народа вепсов себя осознают вепсами только примерно пять тысяч человек. И быть вепсом в РФ, принадлежать к народу, из которого происходит Путин, в РФ считается экстремизмом. И сейчас Россия, осознавая потенциал порабощенных народов, пытается бороться с этой национальной политикой: закрываются национальные школы и т.д.. РФ хочет превратить всех в "русских", – рассказывает историк.

По его информации, в Туве (Тыве), которая в соотношении по количеству населения и количеству своих людей на войне против Украины – в лидерах среди других субъектов РФ, действительно большой уровень русофобии и ненависти именно к "русским".

"В республике Тува самый высокий по всей России уровень русофобии. Даже больше, чем в Украине, возможно. У тувинцев национальный лозунг – "режь р*сню". Поверьте, если где-то в Туве заблудится белый русскоязычный мужчина — его, скорее всего, зарежут", — утверждает политолог.

Кто может возглавить развал РФ

В то же время Ковалев уточнил, что скептически относится к национально-освободительным движениям в РФ. По его мнению, Россию скорее могут развалить путинские элиты, как в свое время развал СССР возглавили местные коммунистические элиты.

"Но в целом я пока не вижу видения на развал РФ", – откровенно признал Андрей Ковалев.

Напомним, что в Ингушетии в городе Карабулак в начале марта этого года произошло боеприкосновение и перестрелка между силовиками ФСБ и бойцами сопротивления Ингушетии.

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