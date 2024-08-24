"Путин сделал для этого все": историк рассказал, как и когда развалится Россия

Приблизительно в начале 2026 года в России ресурсы будут сильно истощены, поэтому тогда появятся возможности завершить войну на справедливых условиях.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал историк, публицист, соучредитель проекта "Историческая правда" Александр Зинченко.

Он заявил, что российский диктатор Путин сделал очень многое для того, чтобы его страна развалилась в будущем.

"То есть такое количество ошибок, которое было им сделано, в конце концов развалит постепенно РФ. Еще в 2014 году, когда началась российская агрессия, я прогнозировал, что некоторые процессы будут происходить подобно тем, которые были перед 1991 годом, а некоторые будут проходить в другой способ.Моя логика была в том, что российская экономика ближе к экономике свободного рынка, чем то, что было в СССР. относительно покрытия дефицита бюджета", — заметил историк.

Он отметил, что сейчас в РФ растет милитаризация, но валюты от заработка на нефти стало в два раза меньше десяти лет назад. Также в РФ разваливается сельское хозяйство, поскольку оно не снабжалось, а существовало за счет импорта.

"Я даже не ожидал, насколько подобно СССР будут происходить процессы в макроэкономике РФ. И это только одна часть. А еще будут меняться общественные настроения, вызванные экономическими изменениями. РФ. В принципе, предполагаемая ситуация в том смысле, если — то ли Российская империя, или Российская Федерация — начинает играть в "маленькую победоносную" войну, то очень быстро выходит, что та война не такая "маленькая" и не такая "победоносная", и начинается революция. это произошло и из СССР после Афганской войны. В следующем году нужно как-то россиянам объяснить, почему "Киев за три дня" длится три года. всего, возникнут возможности, чтобы на справедливых условиях завершить эту войну", — резюмировал Александр Зинченко.

Напомним, ранее сообщалось, что отношение россиян к Путину резко ухудшилось после операции ВСУ на Курщине.

Кроме того, мы также информировали, что политолог оценил последствия Курской операции для российского режима.

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