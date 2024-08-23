"Перед Путиным стоит нелегкая задача": эксперт НАТО о перспективах россиян на Курщине

Кремлевский диктатор Владимир Путин должен срочно найти новую военную стратегию, чтобы противостоять наступлению ВСУ в Курской области и вернуть захваченные территории.

Такое мнение высказала бывшая руководительница штаба стратегического планирования НАТО Стефани Бабст в интервью BILD.

"До сих пор россияне делали ставку на разрушение. Но Путин больше не может делать это в собственной стране. Он не может просто отвоевать регион с помощью бомб и непрерывного артиллерийского огня, как это сделала российская армия в нескольких украинских городах на Донбассе", – отметила Бабст.

По мнению эксперта, массированные авиационные атаки по территории Курской области будут представлять угрозу важнейшим инфраструктурным объектам России. В первую очередь это газораспределительная станция "Суджа" и Курская АЭС.

"Российской армии придется проводить умелые хирургические вмешательства, если она хочет полностью вернуть себе Курскую область. Это нелегкая задача", — подчеркнула Стефани Бабст.

Напомним, по словам российского посла в Вашингтоне, Путин принял какое-то решение об ответе на наступление Украины. Анатолий Антонов добавил, что Украина не сможет создать буферную зону на территории России, поскольку это просто невозможно.

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