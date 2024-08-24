Астрологический прогноз на 24 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любые дела бывают успешными, но поскольку сегодня выходной, особое внимание нужно обратить на бытовые вопросы и домашние хлопоты.
Символ дня: Табун лошадей.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: лиловый.
Счастливые камни дня: циркон, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, протекают в легкой форме, но чреваты осложнениями, если вовремя не обратиться к врачу.
Питание дня: не рекомендуется есть жирную и дареную пищу, и употреблять алкоголь.
Стрижка дня: удачное время для посещения стилиста и парикмахера.
Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов – в это время они набирают максимум полезных веществ.
Магия и мистика дня: время благоприятно для домашней магии – особенно это касается ритуалов, которые помогут сделать от ворот поворот нежелательным гостям.
Сны дня: сны нынешних ночей неинформативны и не несут никакой смысловой нагрузки
Табу дня: важно избегать крови, даже если речь будет идти о небольшой царапине – необходимо сразу еже тщательно ее обработать.
Цитата дня: «Не гонись за счастьем – оно всегда внутри тебя» (Пифагор).
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