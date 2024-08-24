В Сумской области раздалось 265 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 87 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 265 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская общины.
- Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (61 взрывов), РСЗО (48 взрывов), минометов (28 взрывов), совершил авиаудар (КАБ) (3 взрыва), FPV-дронами (4 взрыва) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (ВОГ) (4 взрыва).
- Глуховское общество: совершены обстрелы FPV-дронами (3 взрыва), авиаудар (КАБ) (2 взрыва).
- Дружбовское общество: зафиксированы авиаудары (КАБ) (8 взрывов), обстрел из минометов (6 взрывов).
- Белопольское общество: враг нанес авиаудара (КАБ) (1 взрыв), удары FPV-дронами (2 взрыва), обстрелы из минометов (8 взрывов).
- Эсманьская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины (3 взрыва). Также был обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
- Великописаревское общество: враг ударил из минометов (30 взрывов), гранатометов (СПГ) (4 взрыва), FPV-дронами (5 взрывов), сбросил взрывные устройства с БПЛА (ВОГ) (1 взрыв).
- Шалыгинская община: совершен авиаудар (КАБ) (3 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), обстрел FPV-дронами (2 взрыва). В результате обстрела FPV-дроном получил ранения местный житель.
- Середино-будская община: были минометные обстрелы (5 взрывов), обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), артобстрелы (6 взрывов).
- Березовская община: нанесен авиаудары (КАБ) (5 взрывов).
- Светское общество: зафиксированы авиаудары (КАБ) (5 взрывов).
- Новослободская община: совершен авиаудар (КАБ) (2 взрыва), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
- Миропольское общество: враг бил из артиллерии (1 взрыв).
- Николаевская община: нанесен авиаудар (КАБ) (2 взрыва).
- Также осуществлен ракетный удар по территории Сумского района, в результате чего 3 гражданских лица получили ранения.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА.
Кроме того, мы также информировали, что захватчики ударили по сельсовету в Харьковской области.
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