На Сумщині пролунав 265 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 87 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 265 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (61 вибухів), РСЗВ (48 вибухів), мінометів (28 вибухів), здійснив авіаудар (КАБ) (3 вибухи), FPV-дронами (4 вибухи) та скинув вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (4 вибухи).

Глухівська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (3 вибухи), авіаудар (КАБ) (2 вибухи).

Дружбівська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (8 вибухів), обстріл з мінометів (6 вибухів).

Білопільська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (1 вибух), ударів FPV-дронами (2 вибухи), обстрілів з мінометів (8 вибухів).

Есманьська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади (3 вибухи). Також був обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (30 вибухів), гранатометів (СПГ) (4 вибухи), FPV-дронами (5 вибухів), скинув вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (1 вибух).

Шалигинська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (3 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), обстріл FPV-дронами (2 вибухи). Унаслідок обстрілу FPV-дроном отримав поранення місцевий житель.

Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (5 вибухів), обстріли FPV-дронами (7 вибухів), артобстріли (6 вибухів).

Березівська громада: завдано авіаударів (КАБ) (5 вибухів).

Свеська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (5 вибухів).

Новослобідська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (2 вибухи), обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух).

Миколаївська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи).

Також здійснено ракетний удар по території Сумського району, унаслідок чого 3 цивільні особи отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА.

Крім того, ми також інформували, що загарбники вдарили по сільраді на Харківщині.

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