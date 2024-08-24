На Сумщині пролунав 265 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 87 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 265 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (61 вибухів), РСЗВ (48 вибухів), мінометів (28 вибухів), здійснив авіаудар (КАБ) (3 вибухи), FPV-дронами (4 вибухи) та скинув вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (4 вибухи).
- Глухівська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (3 вибухи), авіаудар (КАБ) (2 вибухи).
- Дружбівська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (8 вибухів), обстріл з мінометів (6 вибухів).
- Білопільська громада: ворог завдав авіаудару (КАБ) (1 вибух), ударів FPV-дронами (2 вибухи), обстрілів з мінометів (8 вибухів).
- Есманьська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади (3 вибухи). Також був обстріл FPV-дроном (1 вибух).
- Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (30 вибухів), гранатометів (СПГ) (4 вибухи), FPV-дронами (5 вибухів), скинув вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ) (1 вибух).
- Шалигинська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (3 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), обстріл FPV-дронами (2 вибухи). Унаслідок обстрілу FPV-дроном отримав поранення місцевий житель.
- Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (5 вибухів), обстріли FPV-дронами (7 вибухів), артобстріли (6 вибухів).
- Березівська громада: завдано авіаударів (КАБ) (5 вибухів).
- Свеська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (5 вибухів).
- Новослобідська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (2 вибухи), обстріл FPV-дроном (1 вибух).
- Миропільська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух).
- Миколаївська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи).
- Також здійснено ракетний удар по території Сумського району, унаслідок чого 3 цивільні особи отримали поранення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА.
Крім того, ми також інформували, що загарбники вдарили по сільраді на Харківщині.
Читайте також:
- Тривала комендантська година, обстріли та евакуація: що відбувається у Мирнограді на Донеччині
- Обстріл Тернополя: куди "прилетіло" і чи є загроза через викид шкідливих речовин
- Обстріл дитячого кафе в Запорізькій області: постраждалих вже дев'ять, з них шість дітей