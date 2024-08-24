У Байдена прокоментували візит премʼєра Індії до України

У США закликали Індію сприяти завершенню війни.
Індія має можливості допомогти припиненню російської агресії проти України.
Таку думку висловив Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи візит премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді до України, який відбувся 23 серпня.
Він заявив, що візит Моді до Києва та його зустріч з президентом Володимиром Зеленським може допомогти покласти край російській агресії, що узгоджується з баченням Зеленського щодо справедливого миру, тоді США "думають, що це буде корисно".
"Якщо є країна, яка готова допомогти в спробі припинити війну в Україні, ми це вітаємо. Але, якщо ви хочете допомогти, то треба вести розмови з українцями", - сказав посадовець Білого дому.
Крім того, ані нагадав, що США продовжують наполягати на зовнішньополітичному принципі - "нічого про Україну без України".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Моді відверто розповів, що сказав Путіну через війну Росії проти України.
Крім того, ми також інформували, що Україна та Індія підписали чотири важливі документи.
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