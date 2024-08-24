Ворог атакував ракетами південні райони України

Російські загарбники вночі здійснили ракетну атаку на південь України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що атака була здійснена за допомогою тактичної авіації.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та південно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів!" - йдеться у повідомленні.

В свою чергу моніторингові канали повідомили, що ворог атакував Одещину ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря. Інформації про влучання та постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Черкащині пролунали вибухи.

Крім того, ми також інформували, що РФ вдарила балістикою, авіаційними ракетами і "Шахедами".

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