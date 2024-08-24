Враг атаковал ракетами южные районы Украины

Атака была совершена тактической авиацией.
Российские захватчики ночью совершили ракетную атаку на юг Украины.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что атака была совершена посредством тактической авиации.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!" – говорится в сообщении.
В свою очередь, мониторинговые каналы сообщили, что враг атаковал Одесщину ракетами Х-22 из акватории Черного моря. Информация о попадании и пострадавших не поступала.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области раздались взрывы.
Кроме того, мы также информировали, что РФ ударила баллистикой, авиационными ракетами и "Шахедами".
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