Враг атаковал ракетами южные районы Украины

Российские захватчики ночью совершили ракетную атаку на юг Украины.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что атака была совершена посредством тактической авиации.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов!" – говорится в сообщении.

В свою очередь, мониторинговые каналы сообщили, что враг атаковал Одесщину ракетами Х-22 из акватории Черного моря. Информация о попадании и пострадавших не поступала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области раздались взрывы.

Кроме того, мы также информировали, что РФ ударила баллистикой, авиационными ракетами и "Шахедами".

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