Символизм Дня Независимости: действительно ли стоит ожидать масштабного ракетного удара

Этот день особенно символичен для нас, что делает его потенциальной целью для агрессора.

Опасность с неба – посольство США предупреждает о повышенной опасности российских атак в День Независимости Украины. Речь идет как о ракетных, так и о дроновых ударах. Кто под прицелом, сколько Россия накопила ракет и сколько сможет применить, – рассказывается в эксклюзиве TSN.UA.

США предупреждают об опасности

Посольство США в Украине выпустило предупреждение о возможных массированных атаках России на территорию Украины 24 августа 2024 года, в День Независимости Украины. Этот день особенно символичен для нас, что делает его потенциальной целью для агрессора, который пытается подорвать моральный дух и вызвать панику среди населения.

По оценке посольства США, в Киеве в течение следующих нескольких дней и в выходные есть повышенный риск ночных и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с празднованием Дня Независимости.

Американские дипломаты обратили внимание на повышенный риск атак, включая возможное применение ракетных ударов и беспилотников. Посольство призвало находящихся в Украине граждан США быть особенно осторожными, избегать массовых скоплений людей, ограничить передвижение в местах с потенциально высоким уровнем опасности и быть готовыми к экстренным ситуациям.

История предупреждений

Это не первый раз, когда западные партнеры предупреждают о повышенной угрозе в периоды, имеющие особое значение для Украины. Аналогичные предупреждения поступали и в прошлые годы, в том числе на 23-24 августа 2023 года. Тогда атаки также произошли, хотя Украина успешно отразила большинство угроз. Примечательно, что в День Независимости в 2022 году в Киеве и областях Украины было объявлено рекордное количество воздушных тревог, но массированных обстрелов не было.

Атака на правительственный квартал?

Однако некоторые украинские телеграмм-каналы распространили сообщения со ссылкой на Посольство США в Украине, что в ближайшее время РФ якобы готовит атаку на правительственные объекты в Киеве, в связи с чем США якобы призывают своих граждан срочно покинуть Украину. Эти сообщения сразу же начали распространять и российские пропагандистские ресурсы.

Центр противодействия дезинформации подчеркивает, что эта информация искажена и не в полной мере соответствует действительности, ведь ТГ-каналы ссылались на одно из сообщений посольства США от 2022 года.

"О никаких ударах по правительственным объектам и рекомендациях оставить Украину в сообщении Посольства США речь не идет", — отмечает ЦПД.

Киев готовится к массированной атаке?

В свою очередь один высокопоставленный источник в украинской обороне анонимно заявил британскому изданию The Times, что официальные лица сейчас готовятся к агрессивному ответу со стороны России в виде попыток ударов по Киеву из-за событий в Курской области РФ. Собеседник отметил, что это будет не несколько ракет, а гораздо больше.

"Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать миру, что она всемогущвя, и что-то вроде Курска не останется безнаказанным. Это могут быть сотни целей с использованием сложного оружия — крылатых ракет, баллистических ракет и "Шахедов". И это может оказаться большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Но я верю, что мы сможем их остановить", – рассказал украинский чиновник на условиях анонимности изданию The Times.

Мнение экспертов

Мнение о том, что Россия может осуществить комбинированный ракетный удар в День Независимости Украины, разделяет и военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он напомнил, что последний массированный ракетный удар произошел 8 июля 2024 года, когда было задействовано 38 ракет. Тогда в столице Украины фиксировали прилеты в разных частях города.

Именно тогда враг попал в детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Всего в этот день в результате массированных ударов России по Киеву погибли 33 человека, из них 5 детей.

С тех пор Россия применяла удары по меньшей мере, что может свидетельствовать о накоплении боекомплекта.

"По Украине уже давно не наносились массированные ракетные удары. Произошедшие 8 июля или 1 июня я не отношу к этой категории, когда ракетная компонента, унифицированная или комбинированная, достигает сотни единиц. Таких по территории Украины не было с осени 2022 года", – сказал военный эксперт Александр Коваленко для Obozrevatel.

По его словам, Россия накопила не менее 130 ракет за последние полтора месяца. Аналитик прогнозирует, что Россия не будет ограничиваться только ракетами, но и применит дроны во время следующего массированного удара по Украине, в частности, беспилотники-камикадзе Shahed.

"Учитывая планы российско-оккупационных войск на вероятный комбинированный удар на День Независимости Украины, у них уже только за счет производства за прошедший с 8 июля период есть потенциал в 130 ракет разного типа – не говоря о том, что находилось в арсенале", – говорит Коваленко.

Однако задействовать весь этот ударный потенциал одновременно Россия не сможет, подчеркивает эксперт.

Есть и другой момент, влияющий на возможности агрессора по нанесению ударов – износ носителей. Основные – это Ту-95МС, давно пользующиеся ограничением по боекомплекту в пределах двух-четырех ракет на самолет.

"То есть, поднимая в воздух 10 Ту-95МС, Россия явно не запустит согласно максимальным тактико-техническим характеристикам по 8 ракет с каждой – то есть 80. Будет пуск в пределах от 20 до 40. Хотя в последние разы с некоторых бортов запускалось и вовсе по одной ракете", – прогнозирует эксперт.

Примечательно, что когда началась операция в Курской области, преимущественно западные СМИ взвились заявлениями, что теперь Украине следует ожидать от России "акта возмездия" – и им станет массированный ракетный удар. Но дело в том, что страна-агрессор и так готовилась в День Независимости Украины его нанести, объяснил эксперт. Также Коваленко подчеркнул, что контроль части Курской области создает прецедент новых рисков для российской авиации и аэродромов, которые командованию российских войск пока сложно оценить.

Коваленко подытожил, что у агрессора есть в наличии боекомплект для массированного ракетного удара по Украине, но возможностей все его привлечь нет. Недостаточно боеспособных носителей как авиационного типа, так и морского.

В то же время эксперт Владислав Селезнев сомневается, что Россия будет мстить на эмоциях. Потому что враг прагматично оценивает свои силы и возможности украинской системы ПВО.

Он отметил, что ресурсы до сих пор остаются ключевым фактором. И если будет паритет или преимущество Украины в средствах отражения воздушной атаки, то у врага нет никаких шансов.

Предупреждение посольства США является серьезным сигналом для всех граждан Украины и иностранцев, что риск новых атак остается высоким, особенно в символически важные дни, такие как День Независимости. В настоящее время каждый должен быть особенно внимательным, следить за официальными сообщениями и следовать рекомендациям по безопасности.

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