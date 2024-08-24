Астрологічний прогноз на 24 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-які справи бувають успішними, але оскільки сьогодні вихідний, особливу увагу потрібно звернути на побутові питання та домашній клопіт.

Символ дня: Табун коней.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: фіолетовий.

Щасливі камені дня: циркон, авантюрин.

За якусь частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, протікають у легкій формі, але загрожують ускладненнями, якщо вчасно не звернутися до лікаря.

Харчування дня: не рекомендується їсти жирну та даровану їжу, та вживати алкоголь.

Стрижка дня: вдалий час для відвідування стиліста та перукаря.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів – у цей час вони набирають максимум корисних речовин.

Магія та містика дня: час сприятливий для домашньої магії – особливо це стосується ритуалів, які допоможуть зробити від воріт поворот небажаним гостям.

Сни дня: сни нинішніх ночей неінформативні і не несуть жодного смислового навантаження

Табу дня: важливо уникати крові, навіть якщо мова йтиме про невелику подряпину — необхідно відразу ретельно її обробити.

Цитата дня: «Не женися за щастям – воно завжди всередині тебе»(Піфагор).

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