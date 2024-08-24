У Воронезькій області горить та вибухає склад з боєприпасами (відео)

Місцева влада заявила про атаку БпЛА та загоряння трави.

У Воронезькій області Росії безпілотник влучили у склад з боєприпасами, після чого почалась детонація боєкомплекту та пожежа.

Відповідні відео у мереж публікують місцеві жителі.

Повідомляється, що пожежа та вибухи почались в Острогозькому районі Воронезької області РФ.

Місце влада своєю чергою запевняє, що в"наслідок падіння уламків безпілотника в одному з муніципалітетів було займання трави, яке вже ліквідовано".

Також повідомляється, що поранення зазнала одна людина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій Луганщині після атаки HIMARS згорів склад боєприпасів.

Крім того, ми також інформували, що у Маріуполі гримлять вибухи, в небі видно дим.

Читайте також: