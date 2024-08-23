У Маріуполі гримлять вибухи: в небі видно дим (фото)

Водночас із вибухами в місті окупанти перекрили Кримський міст.
У Маріуполі 23 серпня лунають звуки вибухів.
Про це повідомили окупаційні пабліки.
У повідомленнях російських телеграм-каналів стверджується, що в Маріуполі працює протиповітряна оборона.
"Попередньо над Маріуполем збиті цілі, що прямували в напрямку Криму", – йдеться в заяві одного з ворожих пабліків.
Після вибухів у місті з боку Мангуша видно дим.
Зауважимо, росіяни водночас повідомили, що перекрито Керченський міст, а Z-пабліки заявляють про ракетну атаку на окупований Крим.
До слова, напередодні у ВМС України повідомили, що росіяни почали будівництво невідомого об'єкта біля Кримського мосту. Ймовірно, окупанти хочуть продублювати переправу.
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