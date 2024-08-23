В Мариуполе гремят взрывы: в небе виден дым (фото)

В одно время со взрывами в городе оккупанты перекрыли Крымский мост.

В Мариуполе 23 августа раздаются звуки взрывов.

Об этом сообщили оккупационные паблики.

В сообщениях российских телеграм-каналов утверждается, что в Мариуполе работает противовоздушная оборона.

"Предварительно над Мариуполем сбиты цели, направлявшиеся в направлении Крыма", – говорится в заявлении одного из вражеских пабликов.

После взрывов в городе со стороны Мангуша виден дым.

Отметим, россияне в то же время сообщили, что перекрыт Керченский мост, а Z-паблики заявляют о ракетной атаке на оккупированный Крым.

Дым в Мариуполе после взрывов/Фото: телеграм-каналы

К слову, накануне в ВМС Украины сообщили, что россияне начали строительство неизвестного объекта у Крымского моста. Вероятно, оккупанты хотят продублировать переправу.

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