В Мариуполе гремят взрывы: в небе виден дым (фото)

В одно время со взрывами в городе оккупанты перекрыли Крымский мост.
В Мариуполе 23 августа раздаются звуки взрывов.
Об этом сообщили оккупационные паблики.
В сообщениях российских телеграм-каналов утверждается, что в Мариуполе работает противовоздушная оборона.
"Предварительно над Мариуполем сбиты цели, направлявшиеся в направлении Крыма", – говорится в заявлении одного из вражеских пабликов.
После взрывов в городе со стороны Мангуша виден дым.
Отметим, россияне в то же время сообщили, что перекрыт Керченский мост, а Z-паблики заявляют о ракетной атаке на оккупированный Крым.
К слову, накануне в ВМС Украины сообщили, что россияне начали строительство неизвестного объекта у Крымского моста. Вероятно, оккупанты хотят продублировать переправу.
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