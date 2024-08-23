Ночная атака по Украине: россияне ударили "Искандерами" и дронами

В ночь на 23 августа 2024 года россияне снова атаковали мирные города Украины.

О деталях атаки сообщили Воздушные силы Украины.

"Враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков – Ейск, Курск). В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "Шахедов". Еще два — локационно потеряны, информация о разрушениях не поступала", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 23 августа атаковали Украину ударными беспилотниками.

Новости ТСН 12:00 20 августа. Комбинированная ночная атака на Украину и "апокалипсис" на Ростовщине

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