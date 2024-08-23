Нічна атака по Україні: росіяни вгатили "Іскандерами" та дронами

ППО працювала у низці регіонів.
У ніч на 23 серпня 2024 року росіяни знову атакували мирні міста України.
Про деталі атаки повідомили Повітряні сили України.
"Ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Єйськ, Курськ). В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "Шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", - йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 23 серпня атакували Україну ударними безпілотниками.
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