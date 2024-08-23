Донецк – это Украина: город украсили символичными рисунками ко Дню Флага (фото)

Город снова окажется под украинским флагом, и это только вопрос времени.

В Донецке партизаны "Желтой ленты" организовали символичный флешмоб. Они украсили уголки временно оккупированного города изображениями флага.

Об этом сообщает "КИЕВ24".

Флаг в Донецке

"Флаг Украины сегодня украшает все уголки Донецка! Потому что борьба продолжается! Потому что Донецк – это Украина!", – подчеркнули партизаны.

Флаг в Донецке

Напомним, сегодня, 23 августа, в Украине отмечается день Государственного Флага. Это символ нашей победы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с миром.

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