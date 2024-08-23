Донецк – это Украина: город украсили символичными рисунками ко Дню Флага (фото)

Город снова окажется под украинским флагом, и это только вопрос времени.
В Донецке партизаны "Желтой ленты" организовали символичный флешмоб. Они украсили уголки временно оккупированного города изображениями флага.
Об этом сообщает "КИЕВ24".
"Флаг Украины сегодня украшает все уголки Донецка! Потому что борьба продолжается! Потому что Донецк – это Украина!", – подчеркнули партизаны.
Напомним, сегодня, 23 августа, в Украине отмечается день Государственного Флага. Это символ нашей победы. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с миром.
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