Чистый вестерн: ВСУ показали попытки оккупанта победить дрон (видео)

Отчаянный российский оккупант пытался отбиться от украинского дрона-камикадзе. Конечно, у него ничего не вышло.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Кадры зафиксировали оператору БПЛА подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Бахмутском направлении.

ВСУ показали попытки оккупанта победить дрон

"Ну чистый вестерн, как в американских прериях! Жгут Эсмарха как последний аргумент обреченного российского оккупанта, которым тот пытался заарканить дрон-камикадзе", – иронично пишет журналист.

Ранее ВСУ показали эффектный поединок FPV-дрона и оккупанта на мотоцикле. Ожидалось, что российский захватчик потерпел поражение.

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