Чистий вестерн: ЗСУ показали спроби окупанта перемогти дрон (відео)

Відчайдушний російський окупант намагався відбитися від українського дрона-камікадзе. Звісно, у нього нічого не вийшло.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Кадри зафіксували оператору БПЛА підрозділу "Signum" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку.

ЗСУ показали спроби окупанта перемогти дрон

"Ну чистий вестерн, як у американських преріях! Джгут Есмарха як останній аргумент приреченого російського окупанта, яким той намагався заарканити дрон-камікадзе", - іронічно пише журналіст.

Раніше ЗСУ показали ефектний двобій FPV-дрона та окупанта на мотоциклі. Очікувано, що російський загарбник зазнав поразки.

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