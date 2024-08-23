Російська влада просить жителів Рильська евакуюватися "поки це можливо"

Російська влада закликає мешканців прикордонного міста Рильськ у Курській області евакуюватися в інші регіони Росії.

Російська влада закликає місцевих жителів Рильська виїхати до інших регіонів РФ та не чекати "до останнього". Лякають приходом нібито "нацистів" та роблять наклепи на ЗСУ.

Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Радник губернатора Курської області та "воєнкор" Роман Алєхін звернувся до жителів прикордонного міста Рильськ з екстреним закликом евакуюватися.

У повідомленні, яке він опублікував у своєму Telegram-каналі, Алєхін підкреслив необхідність залишити місто, "поки це можливо".

Він порівняв ситуацію з іншими прикордонними містами, такими як Суджа, Коренево і Глушково, закликаючи жителів Рильська не зволікати та "не чекати до останнього".

Він залякав місцеве населення тим, що ЗСУ нібито є "нацистами", які "скоюють злочини" проти цивільних.

Нагадаємо, раніше до Сум прибули перші евакуйовані цивільні з Курської області. Олег Грищенко та його мати – з містечка Суджа, що перебуває під контролем українських військ. Чоловік разом зі старою матір'ю запевняє, що всім задоволений, а особливо – привітним ставленням. Він наголосив, що не відчув ніякої ворожості до себе.

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