Ситуація на фронті: Генштаб назвав напрямок, де найбільше боїв

На фронті минулої доби загалом зафіксовано 144 бойових зіткнення. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де ворог понад пів сотні разів йшов на штурм.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку відбулися дві ворожих атаки в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку кількість атак противника за добу добігла п'ятнадцяти. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Також агресор п'ять разів атакував у бік Лозової.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 штурмів у районах восьми різних населених пунктів. Біля Макіївки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, два та три відповідно.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів. Концентрували зусилля в районах Іванівського і Часового Яру. Біля останнього діяли за підтримки штурмової авіації - випустили 22 некерованих авіаційних ракети.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Неліпівки, Нью-Йорка, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 атаки в районах одинадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 20 спроб загарбників просунутись уперед біля Красногорівки, Костянтинівки та Карлівки.

На Времівському напрямку противник здійснив шість атак в бік Вугледара, Роздольного і Урожайного. Також штурмував наші позиції, висуваючись з боку Володимирівки.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Ворог штурмових і наступальних дій не здійснював. Завдав авіаударів по районах Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки і П'ятихаток.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність. Триває операція Сил оборони в Курській області.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти не припиняють спроб тиску на позиції українських захисників на Донбасі, зокрема на Покровському напрямку. З деяких ділянок поля бою ЗСУ були змушені відступити, щоб не потрапити в оточення.

Вибухи артилерії вже під містами! Мирноград і Покровськ порожніють

Читайте також: