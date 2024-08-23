ЗСУ просунулись на Луганщині, а росіяни ще наблизилися до Торецька - DeepState

Українські війська мають успіхи на Луганщині. Зокрема, Збройні сили України просунулися біля села Нововодяне.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Водночас російські окупанти просунулися до Торецька Донецької області.

"Ворог просунувся біля Новогродівки, Завітного, у Торецьку та Птичому", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти не припиняють спроб тиску на позиції українських захисників на Донбасі, зокрема на Покровському напрямку. З деяких ділянок поля бою ЗСУ були змушені відступити, щоб не потрапити в оточення.

У Генеральному штабі ЗСУ ніяк не коментували слова американського Інституту вивчення війни і лише розповіли про складну ситуацію на Покровському напрямку, де росіяни демонструють свої основні зусилля.

Напередодні західні ЗМІ писали, що РФ хоче захопити Покровськ, щоб створити плацдарм для наступу на Дніпро і Запоріжжя.

"Азов" та "Буревій" вибили росіян із деяких позицій у Серебрянському лісі та просунулися вперед!

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