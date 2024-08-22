Якому знаку зодіаку пощастить 23 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 23 серпня?

День, коли, відкинувши сумніви і не витрачаючи часу на розгойдування, потрібно йти вперед – енергії, яку забезпечать нам зірки, буде більш ніж достатньо. Небажано копирсатися в собі та сумніватися у власних силах, оскільки це забере необхідну для повноцінної роботи енергію – зараз потрібно діяти, а аналіз своїх вчинків і роботу над можливими помилками бажано відкласти на потім. Особливо вдалим виявиться вирішення фінансових питань, тому бажано запланувати їх на цей час.

Рак

Ракам, які давно мали намір щось придбати чи продати, необхідно скористатися сприятливими для комерції енергіями дня. Йтиметься переважно про нерухомість, але й інші – можливо, менш дорогі та значні – речі вдасться як вигідно купити, так і вдало збути з рук. Головне– хоча б щось зробити для того, щоб процес бодай зрушив з місця – якщо просто сидіти й чекати, нічого не станеться.

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