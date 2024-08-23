"Могутній, рідний, нещадний": Сирський привітав українців із Днем прапора

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначається день Державного прапора. Це — символ нашої перемоги.

Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Могутній — на броні українських танків. Рідний — на пікселі наших воїнів. Безпощадний — на крилі бойового літака. Він — символ свободи над звільненою землею і вогонь помсти на щиті полеглого побратима. Він — символ нашої Перемоги. З Днем Державного Прапора України! Слава Україні!", — написав він.

Нагадаємо, 24 серпня для глядачів працюватимуть команди телеканалів "1+1 Марафон" і "Рада", які покажуть чимало ексклюзивних матеріалів, включень, а також спецпроєкт з ведучими всіх мовників марафону під назвою "Єдині. Незалежні".

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