Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту: яка ситуація на передовій

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 134 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Спірного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 13 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 53 штурмових і наступальних дії агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в напрямку Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.

Двічі окупаційні підрозділи намагались просунутись в напрямку Водяного на Времівському напрямку.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог дещо знизив активність, наступальних дій за останню добу не проводив.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що окупанти захватили три села на Донеччині.

Росіяни штурмують на Покровському напрямку! Ситуація на фронті від Генштабу

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