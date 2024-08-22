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Генштаб назвал самое горячее направление фронта: какая ситуация на передовой

Генштаб назвал самое горячее направление фронта: какая ситуация на передовой

Ситуация на фронте сложная / Фото: Associated Press

ВСУ держат оборону и отражают вражеские атаки.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении в сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.

На Северском направлении украинские защитники отразили одно штурмовое действие российских захватчиков близи Спирного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григоровки, Часов Яра и Предтеченного.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 13 атак неподалеку от Северного, Торецкого и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы.

Дважды оккупационные подразделения пытались продвинуться в направлении Водяного на Времивском направлении.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не совершал.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что оккупанты захватили три села на Донетчине.

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