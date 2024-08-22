Генштаб назвал самое горячее направление фронта: какая ситуация на передовой

ВСУ держат оборону и отражают вражеские атаки.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения.
Об этом сообщил Генштаб.
На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
На Купянском направлении в сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.
На Северском направлении украинские защитники отразили одно штурмовое действие российских захватчиков близи Спирного.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григоровки, Часов Яра и Предтеченного.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 13 атак неподалеку от Северного, Торецкого и Железного.
На Покровском направлении наши защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы.
Дважды оккупационные подразделения пытались продвинуться в направлении Водяного на Времивском направлении.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не совершал.
"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что оккупанты захватили три села на Донетчине.
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