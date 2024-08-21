Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 серпня?

День потужної негативної енергетики, яка створюватиме перешкоди на нашому – як професійному, так і життєвому – шляху. Від того, чи зможемо ми подолати їх чи ні, залежить наступний період нашого життя, тому потрібно зробити все для того, щоб опинитися в цьому конфлікті переможцем. А ось піддаватися своїм лінощам або слабкості і йти на поводі у тих, хто захоче змусити нас відмовитися від своїх переконань чи початкових намірів, небажано – згодом про це доведеться пошкодувати.

Терези

Терезам, які, як правило, важко дається процес ухвалення рішень, сьогодні зможуть це зробити досить легко – без тривалих вагань, тому їм не просто можна, а й потрібно визначати свій життєвий шлях найближчим часом. Головне, керуватися винятково власними міркуваннями, не питаючи ні в кого поради, і тим більше, не дослухаючись до чужої – «цінної» – думки.

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