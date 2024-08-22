"Применшує провал на Курщині": Путін ризикує розлютити російські еліти

Західні ЗМІ пишуть, що диктатор намагається на акцентувати увагу про наступ ЗСУ.

Замовчування Володимиром Путіним втрат територій та військових на Курщині може врятувати російський режим від негативних наслідків, проте накопичує ризики у довгостроковій перспективі.

Про це пише видання Associated Press.

"За допомогою адміністративного апарату і контрольованих медіа російський диктатор домігся того, що вторгнення України до території Курщини сприймається радше як стихійне лихо ― і до істотного зростання невдоволення з боку населення чи погіршення контрольованості держави наразі не призводить", - пише інформагентство.

Однак наближеним до Кремля стало очевидно - недавні події свідчать, що Росія по суті не здатна захистити свою територію. Армія може зганьбитися під час виконання доволі простого для такої потуги завдання ― захисту прикордонних територій.

"Росія стає дедалі менш безпечною ― а те, що частина Курщини окупована й ця територія поступово розширюється, означає, що події розвиваються в якомусь геть не найкращому для росіян напрямку", - зазначають журналісти.

Отже, стабільність є лише видимістю, натомість невдоволення серед впливових бізнесменів чи політиків лише зростає. Про це свідчать антивоєнні заяви, наприклад, Олега Дерипаски ― одного з наближених до влади бізнесменів, який раніше не дозволяв собі подібного.

"Утім, зачищене політичне поле призводить до того, що кращих за Путіна варіантів впливовим росіянам знайти складно ― тож робити ставку зараз їм просто немає на кого", - йдеться у статті.

Що відомо про наступ ЗСУ на Курщину

Операція ЗСУ в Курській області триває третій тиждень і Росія почала перекидати свої війська з фронту в Україні для захисту регіону. Цю інформацію підтвердив радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу.

Пентагон веде обговорення з Україною щодо довгострокових цілей її наступу в Курській області, повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер. Він зазначив, що операція демонструє винахідливість і бойові успіхи українських сил.

Водночас глава Кремля опинився перед дилемою зміцнення оборони в Курській області, а це змінює його плани щодо подальшого ведення бойових дій в Україні.

За даними ЗМІ, Путін віддав наказ звільнити Курську область до жовтня.

Видання The Washington Post повідомило, що наступ у Курській області зірвав таємні перемовини України з РФ. Нібито вже цього місяця Київ і Москва мали відправити делегації до столиці Катару –Дохи – для непрямих переговорів щодо припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

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