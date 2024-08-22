У родині відомого українського співака сталося горе

Український шоумен Юлік повідомив про горе в його родині.

Пішла з життя мама його дружини Катерини – Діана Гайворонюк. Серце тещі виконавця зупинилося у середу, 21 серпня. Відомо, що жінка боролася з тяжкою хворобою – онкологією. У тещі Юліка був рак грудей. Саме це й стало причиною її раптової смерті.

Теща Юліка / Фото: instagram.com/julikofficial

"З глибоким сумом та сльозами на очах повідомляю, що відійшла у вічність моя улюблена теща - Діанка! Це людина свято, людина, яка ніколи не знала перешкод та йшла вперед до своєї цілі! Брехню кажуть, що теща та зять ворогують, для мене Діанка була прикладом жіночності та мужності водночас. На жаль, тяжка хвороба взяла гору, проте вона боролась, попри труднощі", - повідомив артист.

Теща Юліка жила у Львові у була відомою серед місцевого населення, адже працювала у львівських медіа теле-радіо ведучою. Прощання з Діаною Гайворонюк відбудеться у п'ятницю, 23 серпня, о 12:00 у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Після цього жінку поховають на Голосківському кладовищі.

Теща Юліка / Фото: instagram.com/julikofficial

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 18 серпня у віці 88 років помер легендарний французький актор Ален Делон. Нещодавно оголосили, де та коли поховають зірку кіно.

Прощання з легендарним Аленом Делоном: подробиці про дату і місце поховання

Читайте також: