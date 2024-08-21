Ален Делон помер: коли та де поховають легендарного актора

Стало відомо, коли та де поховають легендарного французького актора Алена Делона, який помер 18 серпня.

Прощання з артистом відбудеться 24 серпня о 17:00, повідомляє французький телеканал BFM TV. Ален Делон заповів, аби його похорони не були публічними. Тож, в останню путь зірку кіно проведуть троє дітей та близько 40 запрошених рідних та близьких.

Поховають легендарного Алена Делона у комуні Душі, де він прожив майже половину свого життя, поруч з його 35 собаками, як він сам і заповів.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Також відомо, що на прощання хоче потрапити й колишня обраниця актора Хіромі Роллін. Однак 2023 року в неї був конфлікт з його дітьми, зокрема з донькою Анушкою. Нащадки артиста звинуватили її в знущанні з батька і вигнали з дому. Діти Делона не бажають, аби вона приходила на прощання.

Актор не хотів публічної церемонії прощання. Однак, його колеги з кінематографа теж бажають вшанувати пам'ять артиста. Тож, планується згодом організувати церемонію прощання Алена Делона з представниками кіноіндустрії.

Нагадаємо, Ален Делон пішов з життя 18 серпня у віці 88 років. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, чим запам'ятався легендарний актор, як він став популярним, від яких хвороб страждав та що говорив про Україну.

Прощання з легендою: як пройдуть похорони Алена Делона?

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