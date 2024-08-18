Помер легендарний французький актор Ален Делон

Легендарний французький актор Ален Делон пішов з життя.

Сумну новину повідомило видання Le Figaro. Актора не стало у неділю, 18 серпня. Він помер у віці 88 років. Зазначається, що останні хвилини свого життя Ален Делон провів у оточенні сім'ї та дітей. Актор помер у своєму будинку в французькій комуні Душі.

Наразі точну причину смерті не повідомляють. Також не відомо, де так коли відбудуться прощання зі знаменитістю, про це оголосять згодом.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Зазначимо, Ален Делон - легендарний французький актор, який знявся у багатьох стрічках. Загалом, він був шалено популярним, та вважався секс-символом і найгарнішим артистом за всю історію кіно.

Свою кар'єру Делон закінчив ще далекого 1999 року, однак на великі екрани він повертався. Саме ж здоров'я актора серйозно похитнулося у 2010-х роках. Зокрема, він потерпав від головних болей та запаморочення. Вже 2019 року актор переніс інсульт.

За своє життя легенда французького кіно мав чимало роман. Дітей у знаменитості залишилося лише троє Ентоні, Анушка і Ален-Фаб'єн. Нещодавно до смерті актора, донька Алена Делона на свіжому фото показувала, який він має вигляд.

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