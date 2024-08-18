Умер легендарный французский актер Ален Делон

Легендарный французский актер Ален Делон ушел из жизни.

Печальную новость сообщило издание Le Figaro. Актера не стало в воскресенье, 18 августа. Он умер в возрасте 88 лет. Последние минуты своей жизни Ален Делон провел в окружении семьи и детей. Актер умер в своем доме во французской коммуне Души.

Пока точную причину смерти не сообщают. Также не известно, где когда состоятся прощания со знаменитостью, об этом объявят позже.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Отметим, Ален Делон – легендарный французский актер, который снялся во многих лентах. Он был безумно популярным и считался секс-символом и самым красивым артистом за всю историю кино.

Свою карьеру Делон закончил еще в далеком 1999 году, однако на большие экраны он возвращался. Само здоровье актера серьезно пошатнулось в 2010-х годах. В частности, он страдал от головных болей и головокружения. Уже в 2019 году актер перенес инсульт.

За свою жизнь у легенды французского кино было немало романов. Детей в знаменитости осталось только трое Энтони, Анушка и Ален-Фабьен. Незадолго до смерти актера, дочь Алена Делона на свежем фото показывала, как он выглядит.

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