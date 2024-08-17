Челсі – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 1-го туру АПЛ

У неділю, 18 серпня, "Челсі" та "Манчестер Сіті" зійдуться в центральному матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Зазначимо, що у складі "Челсі" виступає український вінгер Михайло Мудрик. Для "синіх" це буде перший матч під керівництвом нового головного тренера Енцо Марески.

Минулого сезону лондонці фінішували на шостому місці в АПЛ. "Манчестер Сіті" вчетверте поспіль став чемпіоном Англії, встановивши таким чином рекорд.

Де дивитися матч Челсі – Манчестер Сіті

В Україні поєдинок "Челсі" – "Манчестер Сіті" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Челсі – Манчестер Сіті

Безсумнівним фаворитом поєдинку букмекери вважають "Манчестер Сіті". На перемогу підопічних Хосепа Гвардіоли можна поставити з коефіцієнтом 1,94. Нічия – 4,10. Виграш "Челсі" – 4,10.

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