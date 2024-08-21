Ален Делон умер: когда и где похоронят легендарного актера

Стало известно, когда и где похоронят легендарного французского актера Алена Делона, который умер 18 августа.

Прощание с артистом состоится 24 августа в 17:00, сообщает французский телеканал BFM TV. Ален Делон завещал, чтобы его похороны не были публичными. В последний путь звезду кино проведут трое детей и около 40 приглашенных родных и близких.

Похоронят легендарного Алена Делона в коммуне Души, где он прожил почти половину своей жизни, рядом с его 35 собаками, как он сам и завещал.

Ален Делон / Фото: Associated Press

Также известно, что на прощание хочет попасть и бывшая избранница актера Хироми Роллин. Однако в 2023 году у нее был конфликт с его детьми, в часности с дочерью Анушкой. Потомки артиста обвинили ее в издевательстве над отцом и выгнали из дома. Дети Делона не желают, чтобы она приходила на прощание.

Актер не желал публичной церемонии прощания. Однако его коллеги из кинематографа тоже желают почтить память артиста. Планируется впоследствии организовать церемонию прощания Алена Делона с представителями киноиндустрии.

Напомним, Ален Делон ушел из жизни 18 августа в возрасте 88 лет. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, чем запомнился легендарный актер, как он стал популярным, от каких болезней страдал и что говорил об Украине.

Прощание с легендой: как пройдут похороны Алена Делона?

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