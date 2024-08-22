Умєров назвав американцям цілі операції на Курщині

Міністр також наголосив на необхідності швидкого дозволу від партнерів на повне застосування далекобійної зброї по цілях на території РФ.

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з американськими конгресменами назвав мету операції ЗСУ в Курській області.

Про це йдеться в заяві Міноборони.

Умєров провів переговори з делегацією Палати представників Конгресу США. Міністр подякував республіканцю Роберту Віттмену та демократу Девіду Троуну за всебічну двопартійну підтримку Вашингтона.

"Разом з командою поінформували американських партнерів про поточну ситуацію на фронті, зокрема у прилеглих до Сумщини територіях. Наші цілі там – очистити прикордоння від російських військових загроз й унеможливити ворожі обстріли та атаки на наші міста й села", – цитує Міноборони Умєрова.

Український міністр та американські конгресмени також обговорили важливі потреби армії. Очільник Міноборони наголосив на необхідності отримати швидкий дозвіл від союзників на повне застосування далекобійної зброї по цілях на російській території. Умєров зазначив, що це питання захисту мирних міст та сіл України.

Окремо сторони обговорили підготовку до найближчої зустрічі у форматі "Рамштайн", і те, як зробити її максимально ефективною.

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з американськими конгресменами / Фото: Міноборони

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що мета операції ЗСУ в Курській області – знищити якомога більше російського військового потенціалу та створити буферну зону на території агресора для захисту України

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