Умеров назвал американцам цели операции на Курщине

Министр также подчеркнул необходимость быстрого разрешения от партнеров на полное применение дальнобойного оружия по целям на территории РФ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с американскими конгрессменами назвал цель операции ВСУ в Курской области.

Об этом говорится в заявлении Минобороны.

Умеров провел переговоры с делегацией Палаты представителей Конгресса США. Министр поблагодарил республиканца Роберта Уиттмена и демократа Дэвида Троуна за всестороннюю двухпартийную поддержку Вашингтона.

"Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в частности в прилегающих к Сумщине территориях. Наши цели там – очистить приграничье от российских военных угроз и сделать невозможными вражеские обстрелы и атаки на наши города и села", – цитирует Минобороны Умерова.

Украинский министр и американские конгрессмены обсудили также важные потребности армии. Глава Минобороны отметил необходимость получить быстрое разрешение от союзников на полное применение дальнобойного оружия по целям на российской территории. Умеров отметил, что это вопрос защиты мирных городов и сел Украины.

Отдельно стороны обсудили подготовку к ближайшей встрече в формате "Рамштайн" и то, как сделать ее максимально эффективной.

Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с американскими конгрессменами/Фото: Минобороны

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что цель операции ВСУ в Курской области – уничтожить как можно больше российского военного потенциала и создать буферную зону на территории агрессора для защиты Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.